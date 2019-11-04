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منوعات

السلطات الهندية تغلق المدارس وتوقف أعمال البناء في دلهي مع تزايد تلوث الهواء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
مدرسة بالهند
مدرسة بالهند
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أ ش أ
أمرت السلطات الهندية اليوم الإثنين بإغلاق المدارس ووقف جميع أعمال البناء بالعاصمة نيودلهي حتى منتصف الشهر الجاري وذلك في محاولة لمجابهة تلوث الهواء الذي وصل إلى معدلات قياسية تهدد بانتشار الأمراض التنفسية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن سلطات مدينة "دلهي" قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية وبدأت تطبيق نظام تسيير السيارات الخاصة بالتبادل وفقا للوحات أرقام السيارات الفردية والزوجية حتى 15 من نوفمبر الجاري على الأقل.

وأوضح مؤشر تلوث الهواء بالسفارة الأمريكية أن معدل تلوث الهواء الحالي ينذر بخطورة كبيرة لانتشار أمراض القلب والرئة والوفاة المبكرة للمصابين بتلك الأمراض بالفعل إلى جانب كبار السن.

يذكر أن مؤشر تلوث الهواء قد وصل أمس الأحد إلى أسوأ معدلاته على مدار العام بـ494 نقطة من 500، كما تخطى المؤشر 400 نقطة اليوم وأشارت مؤشرات مستقلة على الإنترنت إلى أن نيودلهي هي المدينة الكبرى الأكثر تلوثا حول العالم اليوم.
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