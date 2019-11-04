بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

نشرت الفنانة دانا حمدان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها من جلسة تصوير جديدة.



وتألقت الفنانة دانا حمدان بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستانا أسود مكشوف الصدر وذات الحمالات الرفيعة، ونسقت مع هذه الإطلالة بعض السلاسل التي تماشت مع إطلالتها .



وقامت برفع شعرها الى الأعلى ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الغامقة .



