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مرأة

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:48 م
دانا حمدان
دانا حمدان
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رنا عصمت
نشرت الفنانة دانا حمدان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها من جلسة تصوير جديدة.

وتألقت الفنانة دانا حمدان بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستانا أسود مكشوف الصدر وذات الحمالات الرفيعة، ونسقت مع هذه الإطلالة بعض السلاسل التي تماشت مع إطلالتها .

وقامت برفع شعرها الى الأعلى ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الغامقة .

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