حقيقة استقالة وزير المالية الكويتي لتعيينه أمينا لمجلس التعاون الخليجي

تداولت وسائل إعلام كويتية، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن استقالة وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، غدا الثلاثاء؛ لترشحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.



وكشف رئيس مجلس الأمة في الكويت، مرزوق علي الغانم، عن أن ما تم تدالوله من أخبار عن ترشيح الحجرف لمنصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أن كل ما أثير مجرد شائعات بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة، واستقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «عار تماما عن الصحة»، وفقا لتعبيره حسب وسائل الإعلام الكويتية



وقال «الغانم» في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، عقب جلسة المجلس العادية بـ«شكل قاطع لا صحة لما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ورقة ثانية لطرح الثقة بالوزير الحجرف» مشددا على أن «توقيع ورقة ثانية لطرح الثقة غير لائحي من الأساس» وفقا لقوله.



ووصف «الغانم» ما نشرته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة، ثم نفي النواب ذلك بأنه «يضرب مصداقية من يروج لهذا الأمر».



وأشار إلى تصريح وزير المالية في وقت سابق بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب بعدم تقديم استقالته ونفي كل ما أثير حول هذا الشأن.



وأكد عدم صحة ما أثير بشأن حل مجلس الأمة بناء على لقاءاته البروتوكولية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتا إلى أن قرار حل المجلس بيد الأمير.



وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في الجلسة في وقت سابق اليوم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية.

