فى عرض مسرحى.. أطفال kj بمدرسة أحمد حمدي التجريبية ينددون بالعنف والتنمر.. فيديو وصور

قدم أطفال kj 1 بمدرسة الشهيد أحمد حمدي التجريبية عرضا مسرحيا بقاعة اللوتس قادته المشرفة نشوى فرج وكان عرضا رائعا استمتع به الأساتذة والطلاب.



ناقش العرض بعض الأخطاء التي يتبعها الأطفال والتى تؤثر سلبا على صحتهم ومنها تناول الأطعمة من الشارع والاهتمام بالصفات الحسنة والقيم النبيلة وأهمية اتباعها للحصول على سلوك طيب وطفل سليم يعرف الصواب ويطبقه ويتجنب الخطأ منذ صغره.



تغنى الطلاب بأغنية رائعة بعنوان "لا للعنف لا والتنمر لا"، يؤكدون من خلالها أن العنف والتنمر من السلوكيات السيئة التى تؤثر سلبا على الأطفال ومن ثم المجتمع بأكمله.



ومن كلمات الأغنية:

"لا للعنف لا والتنمر لا

لا للعنف والخصام التفاهم بالكلام

ليه تإذيني وليه أأذيك يلا هنعيش بسلام

لو صاحبي قالي حاجة أسمعه باهتمام

وأرد عليه بالراحة وبكل احترام

لا للعنف لا والتنمر لا



بدأ العرض بحضور أولياء أمور الأطفال الذين أثنوا على العرض ووجهوا تحياتهم وتقديرهم للمعلمة الفاضلة نشوى فرج وإدارة المدرسة تحت رئاسة المدير حسن عبد الصبور.