8 ساعات متواصلة.. انهيار مصنع للدراجات البخارية في قليوب.. حريق ضخم يلتهم الكاوتشات.. و4 حالات اختناق.. والقوات المسلحة تشارك في عملية الإطفاء

حريق ضخم بشركة دراجات بخارية في قليوب

انهيار جزء من مصنع قليوب بسبب شدة الحريق

مدير أمن القليوبية يعاين موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات

16 سيارة إطفاء.. محافظ القليوبية فى موقع حريق مصنع قليوب

القوات المسلحة تشارك فى أعمال إطفاء المصنع





اندلع مساء أمس الاثنين، حريق هائل بشركة دراجات بخارية بمدينة قليوب وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم دفع 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق هائل فى 3 أدوار بمخزن لقطع غيار الموتوسيكلات بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين أن المخزن مكون من 6 أدوار ونشب الحريق فى 3 أدوار من المبنى وجار السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة.





وقال حامد طلبة رئيس مدينة ومركز قليوب إن الوضع فى نشوب الحريق، تحت السيطرة ولكن السيطرة التامة تحتاج بعض المجهودات والقوات الإضافية بسبب احتراق كميات الكاوتش الكبيرة .





وأشار طلبة الى أنه تم تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه وتقدير الخسائر والتي من المتوقع أن تكون بملايين الجنيهات حيث يقع المصنع على مساحة 3000 متر.





وأضاف رئيس المدينة أنه يجري حاليا فحص ملفات تراخيص المصنع ومدى توافر إجراءات الأمن السلامة والأمن الصناعي من عدمه لتقديم تقرير واف لجهات التحقيق التي ستباشر التحقيقات في الواقعة.





وأعلن طلبة، أن الحريق الذي اندلع بمصنع أبو حوا للدراجات البخارية أمام مصنع ماكرو قليوب على الطريق الزراعي خلف حتى الآن 4 حالات اختناق في صفوف المواطنين من أصحاب المصنع والعمال الذين يساعدون في إطفاء الحريق مع الحماية المدنية مشيرا إلى أن محاولات الإطفاء والسيطرة على النيران مستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.





كما توجه اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، لتفقد موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات بمركز قليوب.





وتابع مدير الأمن أعمال السيطرة على الحريق وإخماد النيران لعدم امتدادها الى المنازل والمبانى المجاورة وأمر مدير الأمن بالتحفظ على مكان الحريق لمعرفة أسباب نشوبه.





وكذلك انتقل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية لمعاينة الحريق الهائل، ومتابعة أعمال الإطفاء لإخماد النيران.





وقال المحافظ إن الحريق اندلع بمصنع أبو حوا للدراجات البخارية أمام مصنع ماكرو قليوب على الطريق الزراعي السريع بقليوب، مشيرا إلى أنه تم دفع ١٦ سيارة إطفاء وجار الآن إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.





بينما دفعت القوات المسلحة بسيارات إطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق .





كما انهار جزء كبير من المصنع، الذى اندلع فيه الحريق بمدينة قليوب، وتسببت شدة النيران واشتعالها فى انهيار جزء من المبنى.



