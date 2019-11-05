في 3 أيام فقط.. اهزمي السمنة برجيم مجرب لنسف الدهون









مع دخول الشتاء تشعرين بحاجتك لتناول المزيد من السعرات الحرارية لتمنحك المزيد من الطاقة، إليكِ أفضل أنواع الرجيم المجربة لمدة 3 أيام لتخسيس الوزن بدون حرمان ونسف دهون الكرش والأرداف، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:الإفطار:طبق شوفان + ملعقة من العسلبعد ساعتين ..بيضة مسلوقة + 1 توست سنالغداء :سمك مشوي +طبق من السلاطة الخضراءأوعلبة من السمك التونة + نصف رغيف عيش سنبعد ساعتين :طبق سلاطة فواكهالعشاء :كوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة شوفان + ثمرة فاكهةيمكنك أخذ راحة ليوم واحد والبدء من جديد ل3 أيام أخرى بجانب الحرص على تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل قرفة والجنزبيل مرة إلى مرتين خلال اليوم .