Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في 3 أيام فقط.. اهزمي السمنة برجيم مجرب لنسف الدهون

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
كرش
كرش
Advertisements
لمياء الياسين
مع دخول الشتاء تشعرين بحاجتك لتناول المزيد من السعرات الحرارية لتمنحك المزيد من الطاقة، إليكِ أفضل أنواع الرجيم المجربة لمدة 3 أيام لتخسيس الوزن بدون حرمان ونسف دهون الكرش والأرداف، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:


الإفطار:

طبق شوفان + ملعقة من العسل

بعد ساعتين ..بيضة مسلوقة + 1 توست سن

الغداء :

سمك مشوي +طبق من السلاطة الخضراء

أو
علبة من السمك التونة + نصف رغيف عيش سن

بعد ساعتين :

طبق سلاطة فواكه

العشاء :

كوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة شوفان + ثمرة فاكهة

يمكنك أخذ راحة ليوم واحد والبدء من جديد ل3 أيام أخرى بجانب الحرص على تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل قرفة والجنزبيل مرة إلى مرتين خلال اليوم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افضل انواع الرجيم السريع لحرق الدهون ونسف الكرش بأقل مجهود

أفضل أنواع الرجيم المجربة لحرق الدهون العنيدة

أفضل أنواع الرجيم الكميائي لنسف الكرش والأرداف للأبد

أفضل أنواع الريجيم السريعة المجربة للرجال والنساء لتحويل جسمك لماكينة حرق

يحول الجسم لماكينة حرق.. إليك أفضل أنواع الرجيم المجربة

يحول الجسم لماكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الكرش

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5 -11-2019 .. فيديو

أزمة جديدة في المنتخب.. بيراميدز يرفض انضمام لاعبي الفريق لـ معسكر الفراعنة.. تفاصيل

اعطيها لطفلك فورا... 3 بذور تقى طفلك من الأمراض

عيش الواقع.. متابع يصدم محمد رمضان في أثناء زيارته للمغرب.. شاهد

اخر اخبار اسعار السيارات.. والزيادات الاخيرة في اسبوع.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام