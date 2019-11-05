في 3 أيام فقط.. اهزمي السمنة برجيم مجرب لنسف الدهون

مع دخول الشتاء تشعرين بحاجتك لتناول المزيد من السعرات الحرارية لتمنحك المزيد من الطاقة، إليكِ أفضل أنواع الرجيم المجربة لمدة 3 أيام لتخسيس الوزن بدون حرمان ونسف دهون الكرش والأرداف، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
طبق شوفان + ملعقة من العسل
بعد ساعتين ..بيضة مسلوقة + 1 توست سن
الغداء :
سمك مشوي +طبق من السلاطة الخضراء
أو
علبة من السمك التونة + نصف رغيف عيش سن
بعد ساعتين :
طبق سلاطة فواكه
العشاء :
كوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة شوفان + ثمرة فاكهة
يمكنك أخذ راحة ليوم واحد والبدء من جديد ل3 أيام أخرى بجانب الحرص على تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل قرفة والجنزبيل مرة إلى مرتين خلال اليوم .
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الإفطار:
طبق شوفان + ملعقة من العسل
بعد ساعتين ..بيضة مسلوقة + 1 توست سن
الغداء :
سمك مشوي +طبق من السلاطة الخضراء
أو
علبة من السمك التونة + نصف رغيف عيش سن
بعد ساعتين :
طبق سلاطة فواكه
العشاء :
كوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة شوفان + ثمرة فاكهة
يمكنك أخذ راحة ليوم واحد والبدء من جديد ل3 أيام أخرى بجانب الحرص على تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل قرفة والجنزبيل مرة إلى مرتين خلال اليوم .