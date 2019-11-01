علاج الضعف الجنسي من الطبيعة.. أكلة شتوية تزيد الخصوبة.. قشور هذه الفاكهة تحمى من سرطان البروستاتا .. و6 أطعمة ابتعد عنها نهائيا

- قشر التفاح يحمى الرجال من سرطان البروستاتا

- السبانخ تعالج الضعف الجنسي لدى الرجال

- احترس هذه الأطعمة تدمر خصوبة الرجال



علاج سرطان البروستاتا الطبيعي



تعد أمراض البروستاتا من أخطر الأمراض التى تهدد خصوبة الرجال وفى مقدمتها سرطان البروستاتا، ووفقا لما ذكره موقع " healthline " فإن التفاح الطبيعي من أفضل المواد الطبيعية القادرة على حماية الرجال من سرطان البروستاتا خاصة القشرة الخارجية لأنها تحسن صحة الجهاز التناسلى الذكرى.



وأشار الموقع إلى أن قشور التفاح تحتوي على حمض أورسوليك النشط والتى أكدت دراسات عديدة فعاليته فى وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا من خلال "تجويع" الخلايا وبما أنه يساعد المرضى فى العلاج من هذا المرض الخبيث فإنه بالتأكيد له دور قوى فى الوقاية من سرطان البروستاتا.



علاج الضعف الجنسي



ومن أفضل الحلول الطبيعية التى يمكن استخدامها لعلاج الضعف الجنسي والوقاية منه، هى: السبانخ حيث أنه مصدر جيد للفولات وهو من المواد المعروفة بزيادة تدفق الدم، حيث يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في الوظيفة الجنسية عند الذكور والنقص في حمض الفوليك من الأشياء المرتبطة بشكل وثيق بمشكلة ضعف الانتصاب.



يحتوي كوب السبانخ المطبوخة على 66 بالمائة من متطلبات حمض الفوليك يوميًا ، مما يجعله واحدًا من أكثر الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، كما تحتوي السبانخ على قدر جيد من المغنيسيوم ، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وتنشيطه وزيادة مستويات هرمون تستوستيرون مما يزيد من خصوبة الرجال.



أطعمة تسبب الضعف الجنسي



وعلى النقيض فناول بعض الأطعمة بصفة مستمرة يقتل الرغبة الجنسية وتسبب مشاكل فى الانتصاب ويمكن أن يتحول إلى مشكلة صحية أكثر خطورة.



وفقا لموقع " webmed "أكد فيروز دانشغاري ، دكتوراه في الطب، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريزيرف والمركز الطبي لمستشفيات الجامعة في كليفلاند، فإن هناك بعض الأطعمة تؤدي إلى مشاكل الضعف الجنسي أبرزها:



منتجات الألبان



تحتوي منتجات الألبان على حوالي 12٪ من السعرات الحرارية وهى غنية بالدهون المشبعة تسبب انسداد الشرايين ، والذي بدوره يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ والقلب ... وتؤثر على صحتك التناسلية.



أفضل شيء يمكنك القيام به لصحتك العامة ، وكذلك لعلاج الضعف الجنسي والرغبة الجنسية ، هو استبدال حليب الألبان بالبدائل الصحية مثل حليب اللوز أو جوز الهند.



اللحوم



الوجبات الغذائية الثقيلة اللحوم ، والتي تحتوي على الدهون الحيوانية ، هي المسؤولة عن تلف الشرايين ، الذي يسبب أمراض القلب والضعف الجنسي.



لذلك عليك تناول اللحوم الحمراء التي تحتوي على الأعشاب لأنها تحتوي على دهون صحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب ، وكذلك حمض اللينوليك المقترن ، وهو نوع من الدهون ثبت أنه يقلل من أمراض القلب ومخاطر الإصابة بالسرطان.



الطعام المقلي



تميل المطاعم إلى استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة ، ويتم إعادة تسخين الزيت مرارًا وتكرارًا لتقليل التكاليف.



وبهذه الطريقة ، تصبح بعض الأطعمة غير الصحية لقلبك ، واحدة من أكبر أسباب العديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري . الابتعاد عن الأطعمة المقلية في المطاعم.



عند قلي الأطعمة تأكد من استخدام زيوت صحية مثل زيت جوز الهند البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو.



فول الصويا



حاول تجنب الصويا فهو له تأثير هرمون الاستروجين على جسمك ومن أجل تحقيق الصحة الجنسية الجيدة ، يجب الحفاظ على توازن صحي بين هرمون الاستروجين والتستوستيرون.



بذور الكتان



لأنه يحتوي على كمية عالية جدًا من الإستروجين. على سبيل المثال ، 100 جرام من الكتان يحتوي على 37980 ميكروجراما من الاستروجين.



الأغذية المعلبة



تجنب الأطعمة المجهزة ، ولا تتناول أطعمة الميكروويف وتجنب تناول الغداء أو العشاء المحفوظة في أوعية بلاستيكية، وتجنب وضعها في غسالة الصحون، وتحقق من أن الزجاجات التي تشتريها " خالية من BPA"

تعد الصحة الجنسية من أهم القضايا الصحية التى يهتم بها الرجال فهى من الأمور شديدة الحيوية مما يضطرهم للاندفاع وراء العقاقير الطبية والمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر شاشات التليفزيون وللأسف فى كثير من الأحيان يتسبب بعضها فى آثار جانبية تظهر على المدى القريب أو البعيد حسب طبيعة المواد الكيميائية الموجودة بها والحالة الصحية للجسم مما جعل البعض يبحث عن علاج طبيعي للضعف الجنسي.ونعرض فى هذا التقرير اهم الاطعمة التى تساعد على تحسين القدرة الجنسية لدى الرجال كما نرصد اشهر الأطعمة الخطيرة التى تتسبب فى المعاناة من مشاكل الضعف الجنسي.