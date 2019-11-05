Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زوجة رياض محرز تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالخيانة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
رياض محرز
رياض محرز
Advertisements
محمد السعيد
ردت ريتا جوهال، زوجة اللاعب رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي اتهمتها بخيانة نجم الجزائر مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر.

كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن زوجة رياض محرز قضت أمسية مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر في ملهي ليلي، وأن نجم الجزائر أصيب بصدمة شديدة عقب علمه بالخبر".

ونشرت ريتا جوهال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من تقرير صحيفة "ميرور" وكتبت عليها: "ما نشرته الصحيفة البريطانية كذب وافتراء، وعار تماما عن الصحة".

وأضافت: "رجاء اغلقوا أفواهكم، لم يكن سوى لقاء عمل، ولم يتعرض أحد للصدمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف علي موعد مزاد جمرك مطار القاهرة والسيارات المعروضة وشروط الانضمام

الرئاسة التركية تؤكد اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

مشروع لتعديل قانون الجنسية المصرية.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. ماذا قالت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة؟

مصر vs مالي .. صدام متوقع بين ثنائي الأهلي في أمم إفريقيا

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019