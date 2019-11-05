زوجة رياض محرز تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالخيانة

ردت ريتا جوهال، زوجة اللاعب رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي اتهمتها بخيانة نجم الجزائر مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر.



كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن زوجة رياض محرز قضت أمسية مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر في ملهي ليلي، وأن نجم الجزائر أصيب بصدمة شديدة عقب علمه بالخبر".



ونشرت ريتا جوهال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من تقرير صحيفة "ميرور" وكتبت عليها: "ما نشرته الصحيفة البريطانية كذب وافتراء، وعار تماما عن الصحة".



وأضافت: "رجاء اغلقوا أفواهكم، لم يكن سوى لقاء عمل، ولم يتعرض أحد للصدمة".