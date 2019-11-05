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فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل حملة فيروس سي الجديدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:58 م
حملة مكافحة فيروس
حملة مكافحة فيروس سي
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فيديوجراف
بلغت أعداد المصابين بفيروس سي 6 ملايين مصري وتعتبر هى أعلى نسبة إصابة في العالم.

مصر تستهدف القضاء على المرض بين مواطنيها وبدء حملة جديدة مكثفة أطلقتها الدولة لمكافحة الفيروس.

على أن تبدأ أضخم حملة مسح طبي في العالم مايو 2020 وتتضمن الكشف عن الأمراض الاخرى وتوفير علاج لها مجانا.

ولمزيد من التفاصيل متابعة فيديو جراف التالي:
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