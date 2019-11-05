بعد 16 سنة.. تفاصيل فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد| فيديو

كشف المنتج وليد منصور تفاصيل فيلم الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد ، والذي تعود به إلى السينما بعد غياب طويل، وقال فى تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أنه ينوي تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة كليا بعيدا عن الأكشن والكوميديا.ونفى وليد منصور، وجود تشابه بين فيلم شيرين وفيلم "الجميلة والوحش" الذي، على خلاف فيلمه، كان فيلما للأطفال، أما فيلم شيرين فهو فيلم استعراضي عاطفي.وقال وليد منصور إنه يعمل على أن يظهر الفيلم بمستوى الأفلام الأجنبية عالية الإنتاج، من حيث الإبهار والأزياء والصورة.فيلم شيرين عبد الوهاب يعد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ ١٦ عاما مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.على جانب آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني لعام ٢٠٢٠ عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا".