أوامر عاجلة وقرارات مجلس الوزراء السعودي.. مبادرة مستقبل الاستثمار واكتتاب أرامكو أهم الموضوعات.. وشركة مساهمة للنقد لتطوير المدفوعات الوطنية

تكليف وزير الطاقة يبحث البرنامج النووي للمملكة مع وفد فرنسي

تفويض ساما بتأسيس شركة مساهمة

الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

اكتتاب أرامكو

أزمة سوريا

أوامر ملكية

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية، تفويض وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "222 / 55" وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.



الاتفاقية متعددة الأطراف

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "226 / 56" وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.



وقرر مجلس الوزراء السعودي تعيين الدكتور وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور عبد الله بن فيصل السباعي، والدكتور طلعت بن حسن حبيب، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.



وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم "7 ـ 2 / 41 / د" وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.



قطاع التعليم السعودي

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم "31 ـ 3 / 41 / د" وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عن عام مالي سابق.



وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم "28 ـ 48 / 40 / د" وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.



ترقيات

كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 ـ ترقية عبد المحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

3 ـ ترقية حمود بن عبد الله بن حمود آل خضير إلى وظيفة مستشار لشؤون المواطنين بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 ـ ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

5 ـ ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.

6 ـ ترقية حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

7 ـ ترقية عبد الله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

8 ـ ترقية محمد بن عبد الله بن حماد السلامة إلى وظيفة مدير عام المعلومات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

9 ـ ترقية عبد المحسن بن عبد العزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

10 ـ ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.



واطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.وأطلع الملك سلمان مجلس الوزراء السعودي على نتائج مباحثاته مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ورئيس كينيا أوهورو كينياتا ورئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى معهم من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.وتابع مجلس الوزراء السعودي، ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة وكل من الاتحاد السويسري، والهند، والبرازيل، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عددٍ من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسئولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، ما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا.ووعد مجلس الوزراء السعودي، ما أعلنته شركة أرامكو عملاق صناعة النفط السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول"؛ تعزيزا لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.وبين تركي بن عبد الله الشبانة أن مجلس الوزراء استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعًا تجاه التحديات المحلية والعالمية.وتطرق مجلس الوزراء السعودي، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من "المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .وأعرب المجلس السعودي، عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، مما يعد جهدًا فعالًا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.