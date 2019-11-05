بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع

تداولت صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ آشلي غراهام عارضة الأزياء العالمية أثناء حملها، والتي ظهرت بوزن زائد مما أثار الجدل حولها، وجاءت أبرز التعليقات "الفستان غير مناسب للحمل" .



ظهرت آشلي غراهام عارضة الأزياء بإطلالة صادمة للجميع، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الموف، وتركت شعرها البني القصير على كتفها، كما استكملت اطلالتها بارتداء بعض من الاكسسوارات مثل حلق دائري فضي في الأذن، وحلق آخر صغير في أعلى الأذن، و خاتم بسيط.



واعتمدت آشلي غراهام عارضة الأزياء على وضع الميك اب الذي يناسب إطلالتها واستخدمت اللون البني على الشفاه، ورسمت عيونها بالآيلاينر الحاد، مع لمسات خفيفة من البلاشر.



انتعلت آشلي غراهام عارضة الأزياء حذاء باللون الرمادي الداكن المائل للأسود، مع حمل بورتفية باللون الأسود اللامع.

