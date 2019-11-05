Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:58 م
عارضة الأزياء آشلي
عارضة الأزياء آشلي غارهام
Advertisements
حياة عبد العزيز
تداولت صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ آشلي غراهام عارضة الأزياء العالمية أثناء حملها، والتي ظهرت بوزن زائد مما أثار الجدل حولها، وجاءت أبرز التعليقات "الفستان غير مناسب للحمل" .

ظهرت آشلي غراهام عارضة الأزياء بإطلالة صادمة للجميع، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الموف، وتركت شعرها البني القصير على كتفها، كما استكملت اطلالتها بارتداء بعض من الاكسسوارات مثل حلق دائري فضي في الأذن، وحلق آخر صغير في أعلى الأذن، و خاتم بسيط.

واعتمدت آشلي غراهام عارضة الأزياء على وضع الميك اب الذي يناسب إطلالتها واستخدمت اللون البني على الشفاه، ورسمت عيونها بالآيلاينر الحاد، مع لمسات خفيفة من البلاشر.

انتعلت آشلي غراهام عارضة الأزياء حذاء باللون الرمادي الداكن المائل للأسود، مع حمل بورتفية باللون الأسود اللامع.
بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع
بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع
بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع
بعد الحمل.. عارضة أزياء عالمية تصدم الجميع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

بين أحضان الطبيعة.. ميس حمدان تبهر متابعيها بفستان يشبه العباءة

رغم بساطتها.. سعر صادم لإطلالة سميرة سعيد فى the voice

فيديوجراف| سعر صادم لـ فستان سميرة سعيد في the voice‏

ترشيحاتنا

رينيه فايلر يرفض عودة نيدفيد لـ مران الأهلي لهذا السبب

تعرف على مواعيد صرف المرتبات خلال نوفمبر الجارى

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

الله أكبر .. أغنية جديدة لعرض المشروعات العملاقة في مصر.. شاهد

عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم

يختصر المسافة 4 ساعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن طريق شرم الشيخ الجديد

Advertisements

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم

نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها

بعد تصريحاته عن الدولة| قرار عاجل من البرلمان ضد أحمد طنطاوي

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب

السيسي يستشهد بآية قرآنية في رسالة خاصة للمصريين| شاهد

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة فى أول حوار لـ «الأهرام»: أمتنا تعيش مرحلة انتقالية صعبة وحرجة .. والعالم يتجه إلى الفوضى

عقب الصلح بين تركي والخطيب..عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين