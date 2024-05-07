عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 أخبار سارة لطلاب المدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات التيرم الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن 10 أخبار سارة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 قبل ساعات من انطلاقها في المدارس .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 على  ما يلي:

  • سيتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 على مستوى كل إدارة تعليمية.
  • سرية امتحانات الترم الثاني 2024 ستكون مسئولية مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة
  • لن يتم حرمان أى طالب من دخول امتحانات الترم الثاني 2024
  • سيتم تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار اللجان قبل امتحانات الترم الثاني 2024
  • سيتم توفير الجو الملائم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لتهيئة المناخ الهادئ للطلاب
  • التأكد من نظافة الفصول والمقاعد بجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024
  • مراعاة المسافات بين الطلاب داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024
  • التأكد من أعمال الصيانة البسيطة لمرافق دورات المياه والكهرباء والأثاث في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 تفاديا لحدوث عوائق تؤثر على سير الإمتحانات
  • إعلان جداول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدرسة
  • الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية بحيث تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 واضحة وتخاطب الفهم والتحليل
  • سيتم تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 أول بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدئى امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء الموافق 8/5/2024 حتى الإثنين الموافق 13/5/2024  .

ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الإعدادى العام والرياضى امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 إلى الثلاثاء الموافق 14/5/2024  ، ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الثانوى العام امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024 ، ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفني امتحانات الترم الثاني 2024  من غد الأربعاء 8/5/2024 حتى الثلاثاء 21/5/2024 .

وعن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، فمن المقرر أن يبدأها طلبة الإعدادية العامة ، رياضية ، والصم ، والمكفوفين من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء الموافق 22/5/2024 ، ويؤدي طلبة الإعدادية المهنية امتحانات الترم الثاني 2024 من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء 22/5/2024 .

امتحانات الترم الثاني 2024 الترم الثاني 2024 الترم الثاني امتحانات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

ترشيحاتنا

الصحف الإماراتية اليوم| الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ