10 أخبار سارة لطلاب المدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات التيرم الثاني

أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن 10 أخبار سارة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 قبل ساعات من انطلاقها في المدارس .
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 على ما يلي:
- سيتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 على مستوى كل إدارة تعليمية.
- سرية امتحانات الترم الثاني 2024 ستكون مسئولية مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة
- لن يتم حرمان أى طالب من دخول امتحانات الترم الثاني 2024
- سيتم تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار اللجان قبل امتحانات الترم الثاني 2024
- سيتم توفير الجو الملائم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لتهيئة المناخ الهادئ للطلاب
- التأكد من نظافة الفصول والمقاعد بجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024
- مراعاة المسافات بين الطلاب داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024
- التأكد من أعمال الصيانة البسيطة لمرافق دورات المياه والكهرباء والأثاث في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 تفاديا لحدوث عوائق تؤثر على سير الإمتحانات
- إعلان جداول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدرسة
- الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية بحيث تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 واضحة وتخاطب الفهم والتحليل
- سيتم تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 أول بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدئى امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء الموافق 8/5/2024 حتى الإثنين الموافق 13/5/2024 .
ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الإعدادى العام والرياضى امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 إلى الثلاثاء الموافق 14/5/2024 ، ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الثانوى العام امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024 ، ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفني امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 حتى الثلاثاء 21/5/2024 .
وعن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، فمن المقرر أن يبدأها طلبة الإعدادية العامة ، رياضية ، والصم ، والمكفوفين من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء الموافق 22/5/2024 ، ويؤدي طلبة الإعدادية المهنية امتحانات الترم الثاني 2024 من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء 22/5/2024 .