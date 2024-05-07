10 أخبار سارة لطلاب المدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات التيرم الثاني

أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن 10 أخبار سارة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 قبل ساعات من انطلاقها في المدارس .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 على ما يلي:

سيتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 على مستوى كل إدارة تعليمية.

سرية امتحانات الترم الثاني 2024 ستكون مسئولية مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة

لن يتم حرمان أى طالب من دخول امتحانات الترم الثاني 2024

سيتم تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار اللجان قبل امتحانات الترم الثاني 2024

سيتم توفير الجو الملائم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لتهيئة المناخ الهادئ للطلاب

التأكد من نظافة الفصول والمقاعد بجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024

مراعاة المسافات بين الطلاب داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024

التأكد من أعمال الصيانة البسيطة لمرافق دورات المياه والكهرباء والأثاث في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 تفاديا لحدوث عوائق تؤثر على سير الإمتحانات

إعلان جداول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدرسة

الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية بحيث تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 واضحة وتخاطب الفهم والتحليل

سيتم تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 أول بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدئى امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء الموافق 8/5/2024 حتى الإثنين الموافق 13/5/2024 .

ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الإعدادى العام والرياضى امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 إلى الثلاثاء الموافق 14/5/2024 ، ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الثانوى العام امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024 ، ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفني امتحانات الترم الثاني 2024 من غد الأربعاء 8/5/2024 حتى الثلاثاء 21/5/2024 .

وعن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، فمن المقرر أن يبدأها طلبة الإعدادية العامة ، رياضية ، والصم ، والمكفوفين من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء الموافق 22/5/2024 ، ويؤدي طلبة الإعدادية المهنية امتحانات الترم الثاني 2024 من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء 22/5/2024 .