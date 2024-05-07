مؤشر egx70 يرتفع.. البورصة تقلص خسائرها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

قلصت البورصة المصرية من خسائرها الصباحية مع حلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء- أول جلسات الأسبوع- عقب انتهاء عطلتي عيد القيامة وعيد شم النسيم.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة انخفاضا بنسبة 0.6% عند مستوى 25,933.87 نقطة.. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 5,806.86 نقطة.

بداية التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بشكل ملحوظ تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.7% عند مستوى 25662.9 نقطة.. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.60% عند مستوى 5762.02 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.72% عند مستوى 8261.76 نقطة.