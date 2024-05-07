عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر egx70 يرتفع.. البورصة تقلص خسائرها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

قلصت البورصة المصرية من خسائرها الصباحية مع حلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء- أول جلسات الأسبوع- عقب انتهاء عطلتي عيد القيامة وعيد شم النسيم.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة انخفاضا بنسبة 0.6% عند مستوى 25,933.87 نقطة.. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 5,806.86 نقطة.

بداية التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بشكل ملحوظ تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.7% عند مستوى 25662.9 نقطة.. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.60% عند مستوى 5762.02 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.72% عند مستوى 8261.76 نقطة.

الأسهم الصغيرة الاسهم الصغيرة والمتوسطة الأسهم المقيدة أول جلسات الأسبوع بمستهل تعاملات تعاملات اليوم مؤشر الأسهم ا مستهل تعاملات اليوم منتصف تعاملات منتصف تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

ترشيحاتنا

الصحف الإماراتية اليوم| الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ