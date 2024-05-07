بعد السيطرة على المعبر بالجانب الفلسطيني.. مزاعم إسرائيلية بمحدودية عملية رفح

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، ان الحكومة الإسرائيلية تزعم أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية محدودة.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه رغم القتل والدمار تقول إسرائيل أن الهدف من العملية هو الضغط على حماس لإبرام صفقة مقبولة.

وذكر مصدر إسرائيلي لـ سي إن إن الإخبارية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخطط إخلاء مناطق شرق رفح.

وزعم أن عملية رفح محدودة للغاية وليست توغلا على نطاق واسع.

وأشارت سي إن إن إلى أن هذا لايفسر سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي ولا على قيامها بقصف مناطق قالت أنها آمنة للناس، ولهذا قالت عائلات المحتجزين في غزة خلال جلسة بالكنيست الإسرائيلي ان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو يخاطر بحياة أبنائهم عبثًا، وما يقوم به نتنياهو ما هو إلا عبث يضيع أرواح ذويهم.

وارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي الى 34,789 شهيدا و78,204 مصابين منذ ٧ أكتوبر ووقعت 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 54 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة.