عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللقطات الأولى لاقتحام دبابات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح| فيديو وصور

معبر رفح
معبر رفح

نشر  جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات لدباباته بعد أن سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هذا الصباح.

وشوهدت مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الطريق في الجزء الشرقي من رفح هذا الصباح.

https://twitter.com/Sprinterfactory/status/1787722223806972065

 

وأظهرت اللقطات المسربة ناقلة جنود مدرعة تحمل علمين ضخمين - أحدهما إسرائيلي والآخر من اللواء المدرع 401، الوحدة التي استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح  هذا الصباح.

https://twitter.com/manniefabian/status/1787737597512409115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1787737597512409115%7Ctwgr%5E1cde093c22ab6534f42105f001b69cf388744d4a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-may-7-2024%2F

وقال  جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم السيطرة على المعبر وسط "عملية محددة" ضد حماس في "مناطق محدودة في شرق رفح".

 

وزعم الجيش الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية تفيد بأن أعضاء حماس كانوا يستخدمون منطقة العبور لأغراض إرهابية".

وفي يوم الأحد، أطلقت حماس صواريخ على منطقة معبر كرم أبو سالم، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين.

وقبل إطلاق العملية الليلية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي انه أجرى "التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المنطقة، مع طلب التحرك نحو المنطقة الإنسانية، كجزء من الجهود المبذولة لإجلاء السكان التي كانت تجري".

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

موضوعات متعلقة

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

فتح معبرين.. بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن زيادة المساعدات إلى غزة

الوجود في غزة 10 سنوات..أحمد موسى يفضح خطة إسرائيل الشيطانية بدعم أمريكي

عبر معبر كرم أبو سالم.. الاحتلال يفرج عن 45 أسير فلسطيني

إسرائيل تعلن تحرير اثنين من الرهائن لدى حماس في رفح.. تفاصيل

استشهاد 42 فلسطينيا في استهداف الاحتلال لمنازل ومركبات بـ«رفح» جنوب غزة

أحدهم مسئول عن تأمين القيادات.. إسرائيل تغتال عناصر من حماس في رفح

إسرائيل : 9,514 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى غزة منذ بداية الحرب

ترشيحاتنا

الصحف الاماراتية اليوم| الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. بوريل: هجوم إسرائيل على رفح سيقتل المزيد من المدنيين «مهما قالوا»

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ