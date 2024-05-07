اللقطات الأولى لاقتحام دبابات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح| فيديو وصور

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات لدباباته بعد أن سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هذا الصباح.

وشوهدت مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الطريق في الجزء الشرقي من رفح هذا الصباح.

https://twitter.com/Sprinterfactory/status/1787722223806972065

وأظهرت اللقطات المسربة ناقلة جنود مدرعة تحمل علمين ضخمين - أحدهما إسرائيلي والآخر من اللواء المدرع 401، الوحدة التي استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هذا الصباح.

https://twitter.com/manniefabian/status/1787737597512409115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1787737597512409115%7Ctwgr%5E1cde093c22ab6534f42105f001b69cf388744d4a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-may-7-2024%2F

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم السيطرة على المعبر وسط "عملية محددة" ضد حماس في "مناطق محدودة في شرق رفح".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية تفيد بأن أعضاء حماس كانوا يستخدمون منطقة العبور لأغراض إرهابية".

وفي يوم الأحد، أطلقت حماس صواريخ على منطقة معبر كرم أبو سالم، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين.

وقبل إطلاق العملية الليلية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي انه أجرى "التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المنطقة، مع طلب التحرك نحو المنطقة الإنسانية، كجزء من الجهود المبذولة لإجلاء السكان التي كانت تجري".