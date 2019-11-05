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مرأة

هايمنع العلامات والتجاعيد.. جربي ماسك التفتيح والنضارة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:30 م
هايمنع العلامات والتجاعيد
هايمنع العلامات والتجاعيد .. جربي ماسك التفتيح والنضارة
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اسماء محمد
تحتاج جميع السيدات لاستخدام ماسك التفتيح والنضارة من حين لآخر حتى يتمكن من الحفاظ على جمال بشرتهن والوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

ويمكن عمل ماسك تفتيح ونضارة باستخدام زيت الزيتون والخيار فهو يساعد على تفتيح لون البشرة للدرجة الطبيعية وتقلل من ظهور الندبات فى الوجه و تمنحها مزيدا من النضارة والحيوية.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك التفتيح والنضارة باستخدام زيت الزيتون والخيار وفقا لما ذكره موقع "boldsky"
مكونات ماسك التفتيح والنضارة :
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة حليب
ثمرة خيار

طريقة عمل ماسك التفتيح والنضارة:
- تقشر ثمرة الخيار وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة.
- امزجيها جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة.
- ضعى الحليب وزيت الزيتون مع عجينة الخيار واخلطى كل المكونات جيدًا.
- ضعي هذا الخليط على وجهك المطهر واتركيه لمدة 15 دقيقة.
- في وقت لاحق يمكن غسله بالماء العادي.
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