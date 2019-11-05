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حوادث

مدير أمن جنوب سيناء يكرّم الضباط وأفراد الأمن للأداء المتميز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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ايمن محمد
كرم اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء ، عددًا من الضباط والأفراد والمجندين وذلك لأدائهم المتميز في أداء عملهم ولجهودهم الواضحة لتحقيق التواجد الأمني الفعال.

قال مدير الأمن، إن التكريم يأتي في إطار اهتمام المديرية بتحفيز الضباط والأفراد ليكونوا مثالا يحتذى به لباقي زملائهم، وأثر ذلك في سير المنظومة الأمنية في مسارها الصحيح بما يحقق الرسالة الأمنية بصورتها المنشودة والتي تنال ثقة واحترام المواطن.

وأضاف خريصة، أن تكريم الضباط والأفراد واجب نتيجة لجهودهم التى يبذلونها برغم أن أداء الواجب نابع من اقتناع الضباط والأفراد بواجبهم الوطنى ولا ينتظرون تكريم ولكننا نحفزهم لبذل المزيد من الجهد.
مدير أمن جنوب سيناء يكرّم الضباط وأفراد الأمن للأداء المتميز
مدير أمن جنوب سيناء يكرّم الضباط وأفراد الأمن للأداء المتميز
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