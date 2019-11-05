سيتم تسليمها لأسرتها.. إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في العياط.. تفاصيل

تتخذ الأجهزة الأمنية بالجيزة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار محكمة الطفل، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها من مركز شرطة العياط فور تسلم مركز الشرطة خطاب المحكمة بالقرار الصادر.





وتضمن القرار الصادر برئاسة المستشار محمد الحيني رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشار أحمد سالمان عضو الهيئة اليمين والمستشار عمرو أباظة عضو الهيئة اليسار بأمانة سر كريم مصطفي تسليم المتهمة أميرة.أ 15 سنة لأهلها مع التعهد بتسليمها فور طلب النيابة لها.





كانت تحقيقات نيابة العياط قد كشفت عن ملابسات ذبح طفلة سائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.





وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة" 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت انها قتلت شاب بالمنطقة الجبلية.





أدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب، واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها، إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم، وأخرج أحدهم سكينًا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا، فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.



