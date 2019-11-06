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سيارات

في ظل تراجع المبيعات.. تعرف على حجم مبيعات سيتروين citroen في مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:50 ص
citroen c5
citroen c5
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اشرف عطية
بعد انتقال الوكالة من مجموعة "عز العرب" إلى وكالة "القصراوي جروب"، كشفت "سيتروين" لأول مرة عن أرقام مبيعاتها في سوق السيارات المصرية.

وأكدت الشركة أن مبيعاتها من السيارات بلغت 903 سيارات آخر 3 أشهر، وكان أغلب هذه المبيعات لسيارتها "سيتروين سي اليزيه" والتي باعت وحدها 410 سيارات.

كما جاءت C5 Aircross في المركز الثاني في المبيعات بـ 267 سيارة، وهي من السيارات الكروس أوفر التي طرحت حديثًا في مصر بجانب طرازات C3 Aircross التي لم تبع سوى 72 سيارة في المركز الأخير في مبيعات الشركة، بينما كان المركز الثالث في المبيعات للسيارة c4 جراند سبيس تورر ذات السبع مقاعد وباعت حتى أمس 155 سيارة.
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