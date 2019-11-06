طنطا أبرزهم.. 3 وديات للمقاولون العرب خلال التوقف الدولي

قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المدير الفني، خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية ، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الاول للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم ، علاوة علي مشاركة المنتخب الاوليمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ويلتقي الذئاب مع منوف يوم السبت المقبل، في اولي الوديات ثم مواجهة طنطا الاربعاء المقبل، والمتحدة الاحد في الاسبوع التالي.



ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.