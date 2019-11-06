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رياضة

تيزنيت المغربية تستضيف النسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام.. فيديو وصور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:12 م
تيزنيت المغربية تستضيف
تيزنيت المغربية تستضيف النسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام
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القسم الرياضي
وقّعت مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثانى برتوكول تعاون مع مجلس مدينة تيزنيت المغربية مقتضاه استضافة المدينة المغربية للنسخة الثالثة لفعاليات بطولة كاس العالم للأيتام التى تنظمها مؤسسة ساتوك.

وجاء مضمون البرتوكول حول أسس التعاون بين الطرفين، والمتمثلة حول ما يواجه الأطفال الأيتام والمحرومين من صعوبات وخاصة الترفيهية، واتفاقا مع الأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها مؤسسة “ساتوك” لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال المحرومين، وخاصة عبر تنظيم كاس العالم للأيتام، فقد تم الاتفاق بين الطرفين حول وضع إطار للتعاون الإستراتيجي والدائم من أجل تكثيف الجهود وتعزيزيها في سبيل النهوض بأوضاع الأطفال الأيتام.

ومن جانبها عبرت شيخة آل ثانى رئيس مؤسسة ساتوك عن سعادتها بالاستقبال الذى وجدته عند وصولها مدينة تيزنيت مؤكدا إنها اختارت هذه المدينة لاحتضان هذا الحدث لانها تتمتع بطيبة أهلها والاعمال الإنسانية ومساندتها للبطولة.

وقالت إنها تتوقع أن يكون هناك نجاح كبير للنسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام فى مدينة تيزنيت لما وجدته من حماس كبير لدى المسئولين في المدينة زوالنجوم الرياضيين الذين حضروا التوقيع وهم سيكونوا بجوار الأطفال فى البطولة.

حضر التوقيع حسن خليل، عامل إقليم تيزنيت، وكل من عبد الله غازي، رئيس المجلـس مدينة تيزنيت، وأيضا نجوم منتخب المغرب عزيزبودربالة وعبد الرزاق خيري وعبد الفتاح وداني وخالد الأبيض وصالح الدين بصير.
تيزنيت المغربية تستضيف النسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام.. فيديو وصور
تيزنيت المغربية تستضيف النسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام.. فيديو وصور
تيزنيت المغربية تستضيف النسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام.. فيديو وصور
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