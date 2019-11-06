الدمراوي: نسعى لإنشاء استثمارات مع الجانب الأثيوبي

أكد الدكتور اليان نايبه، وزير الصحة الأثيوبي، ترحيب بلاده بالتعاون مع الشركات المصرية العاملة بقطاع التصنيع الدوائي للإستفادة من الخبرات الكبيرة التى تتمع بها الشركات المصرية فى تحقيق المشروعات التنموية التى تستهدفها أثيوبيا وتحديدًا فى قطاع الرعاية الصحية.



وأشار "الوزير الأثيوبي"، خلال استقباله وفدًا مصريًا يضم عددًا من رجال الأعمال برئاسة المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أن الحكومة الأثيوبية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الشركات المصرية مقارنة بأي دولة أخرى نظرًا للخبرات الكبيرة التى تتمتع بها تلك الشركات.



من جانبه قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الاعمال أن دولة اثيوبيا ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الاستثمار ترحب ترحيبا شديدا برجال الاعمال المصريين وتعطيهم الأولوية في التعاون عن اي جنسية اخري.



وقال الدمراوي، إن حجم السوق الاثيوبي تعدي حاجز 110 مليون نسمه فضلا عن الدول المجاورة لها واللتي تتعدي 300 مليون نسمه وتعتبر اثيوبيا هي المركز الاقتصادي لهذه الدول.



واضاف "الدمراوي" أن فرص التعاون موجودة في كافة القطاعات وعلي سبيل المثال لا الحصر قطاع الانشاءات والادوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل وكافة الانشطة التعليمية.



واوضح ان الشعب الاثيوبي يرحب جدا بالتعاون مع المصريين، كما التقي الوفد العديد من المسؤولين بوزارت الاستثمار والمالية والخارجية والصحة وكذا ممن قابلهم من عامه الشعب الاثيوبي ويكنون كل احترام وتقدير لمصر وشعبها ويفتقدونه منذ عشرات السنين، لافتا الي أن هذا الحال مشابه في معظم الدول الافريقية التي تعتبر كنزا كبيرا لمصر ولم نهتم بهذا السوق الجاذب لمعظم دول العالم.



واضاف الدمراوي ان من اللامعقول ان تستمر مصر بهذا النهج والبعد عن السوق الافريقي الذي يتعدي المليار نسمه، وتركه لدول في قارات اخري استحوذت علي هذا السوق، رغم أن مصر اولي الدول بالتواجد في افريقيا.



ووجه عضو جمعية رجال الأعمال الشكر والتقدير لوزارة الخارجية والمالية والصحة والاستثمار لحسن الاستقبال ولطرح العديد من فرص التعاون المصري الاثيوبي ولتقدير الخبرات المصرية والريادة المصرية لافريقيا منذ عشرات السنوات، مؤكدا أن الجميع في اثيوبيا يرحب بل يتمني عوده الدور الاقتصادي والريادي المصري في اثيوبيا.