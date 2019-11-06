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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تشكر بن سلمان وجميع أطراف اتفاق الرياض

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعربت فيه عن ترحيبها بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الخارجية الأمريكية:"نأمل مع هذا الاتفاق أن تعمل جميع الأطراف معا لإنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني".

وأضافت:"نشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والرئيس هادي وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحوري".

وأكدت أن:"اتفاق الرياض سيدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن".

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