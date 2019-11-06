الخارجية الأمريكية تشكر بن سلمان وجميع أطراف اتفاق الرياض

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعربت فيه عن ترحيبها بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الخارجية الأمريكية:"نأمل مع هذا الاتفاق أن تعمل جميع الأطراف معا لإنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني".



وأضافت:"نشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والرئيس هادي وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحوري".



وأكدت أن:"اتفاق الرياض سيدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن".



