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موجز الأنباء: وفاة مدرب الأسود محمد الحلو.. غاني يعترف: السحر وراء هزيمة مصر 2013 .. الأمريكيون ينتخبون أول سيناتور مسلمة في فيرجينيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:54 م
صدى البلد
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كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:

الأسوأ منذ سنوات.. مصرع 15 شخصا في هجوم ارهابى في تايلاند
https://www.elbalad.news/4047276

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب أربعة آخرون، في هجمات شنها متشددين إسلاميين في جنوب تايلاند، وهو أسوأ هجوم منفرد منذ سنوات في منطقة قتل فيها التمرد الانفصالي الآلاف؛ حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش التايلاندي، اليوم الأربعاء.

مروض الوحوش الشهير.. وفاة مدرب الأسود محمد الحلو
https://www.elbalad.news/4047424

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض.

تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي
https://www.elbalad.news/4047439

صدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الإعلامي أحمد سعيد، بشأن موقفه من جماهير الزمالك، بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية البوست الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منذ يومين.

القبض على زوجة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي
https://www.elbalad.news/4047669

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في سوريا.

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة
https://www.elbalad.news/4047835

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نوة المكنسة التي تستمر 4 أيام من 16 إلي 20 نوفمبر، وتضرب محافظات الإسكندرية ودمياط والسواحل على امتداد المحافظتين.

التغيير قادم.. الأمريكيون ينتخبون أول سيناتور مسلمة في فيرجينيا.. صور
https://www.elbalad.news/4048006

فيما يعتبر سابقة، فازت الديمقراطية المسلمة غزالة هاشمي في انتخابات مجلس الشيوخ المقاطعة العاشرة بولاية فيرجينيا الأمريكية، لتتغلب بذلك على السيناتور الجمهوري الحالي جلين ستورتيفانت.
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