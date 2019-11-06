موجز الأنباء: وفاة مدرب الأسود محمد الحلو.. غاني يعترف: السحر وراء هزيمة مصر 2013 .. الأمريكيون ينتخبون أول سيناتور مسلمة في فيرجينيا



قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب أربعة آخرون، في هجمات شنها متشددين إسلاميين في جنوب تايلاند، وهو أسوأ هجوم منفرد منذ سنوات في منطقة قتل فيها التمرد الانفصالي الآلاف؛ حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش التايلاندي، اليوم الأربعاء.



مروض الوحوش الشهير.. وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

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رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض.



تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي

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صدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الإعلامي أحمد سعيد، بشأن موقفه من جماهير الزمالك، بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية البوست الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منذ يومين.



القبض على زوجة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في سوريا.



نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نوة المكنسة التي تستمر 4 أيام من 16 إلي 20 نوفمبر، وتضرب محافظات الإسكندرية ودمياط والسواحل على امتداد المحافظتين.



التغيير قادم.. الأمريكيون ينتخبون أول سيناتور مسلمة في فيرجينيا.. صور

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فيما يعتبر سابقة، فازت الديمقراطية المسلمة غزالة هاشمي في انتخابات مجلس الشيوخ المقاطعة العاشرة بولاية فيرجينيا الأمريكية، لتتغلب بذلك على السيناتور الجمهوري الحالي جلين ستورتيفانت.

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