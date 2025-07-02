لدعم البنية التحتية الرقمية.. إنزال الكابل البحري SMW-6 بمدينة رأس غارب

شهد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم، إنزال الكابل البحري الجديد SMW-6، وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ويمثل هذا الكابل الإضافة الرابعة لشبكة الكابلات البحرية بمدينة رأس غارب، بعد كابلات: 2AFRICA، RED TO MED، Africa-1 وFestoon، ما يعزز من أهمية المدينة كمركز استراتيجي في منظومة الاتصالات الدولية.

ويبلغ طول كابل SMW-6 نحو 21,500 كيلومتر، ويمتد من جنوب شرق آسيا حتى فرنسا، ضمن شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة SubCom الأمريكية المنفذة، وبمساعدة شركة المعادي المصرية.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بدعم البنية التحتية الرقمية في مصر والمنطقة، من خلال إنشاء شبكة كابلات بحرية مرنة ومتطورة، تسهم في تحقيق التكامل الرقمي، وتعزز فرص النمو الاقتصادي، وتوفر اتصالًا دوليًا موثوقًا وعالي الكفاءة بين القارات.