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اقتصاد

البنك المركزي: القطاع المصرفي مستعد لضخ 4 تريليونات جنيه في المشروعات الاقتصادية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:47 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيي
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري لديه سيولة كبيرة تتجاوز 4 تريليونات جنيه ومستعد لضخها في المشروعات الاقتصادية ومنها المشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وقال طارق عامر، إن البنك المركزي يتبنى بشكل الأفكار الابتكارية والخلاقة والمشروعات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزء أساسي من العمل المصرفي ويمكنها أن تغير مسار البنوك وقد نرى البنك المركزي يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس بنكًا مركزيًا تقليديًا.

وأشار عامر، إلى أن مشاركة فرنسا في مبادرة دعم الشركات الناشئة والابتكارية في مصر وكذلك الاقتصاد بشكل عام يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين، وهناك زيارات متبادلة بين البلدين للتعاون والتدريب في مجالات التنمية.

ونوه محافظ البنك المركزي، بأن القطاع المصرفي لديه استعداد لمساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة على النمو ومستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري الآن مبني على التكنولوجيا وهو ما جعل المركزي يفتح المجال للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي وفتح أبوابه أمام المبتكرين والمجددين وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة.

وأضاف نسعى من ذلك لدعم الاقتصاد ومحاربة البطالة ومنح الشباب الأمل في القدرة على المساهمة في الاقتصاد من خلال مشروعاتهم الخلاقة.

وشدد محافظ البنك المركزي، على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا في السوق الحرة وفتح الأسواق بين المنتجين والمستهلكين بهدف حماية المستهلكين من جشع التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر كما حدث في الفترة الأخيرة، مشيدًا بمشاركة الشركات الدولية في المبادرات الاقتصادية للشركات في مصر ما يعكس إيمانها بالاقتصاد المصري الذي حقق أفضل أداء بين الأسواق الناشئة وجعله محل اهتمام من الشركات العالمية.
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