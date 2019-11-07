فتاوى تشغل الأذهان.. علي جمعة: النبي كان يحتفل بمولده كل أسبوع.. ويؤكد: جمَّل الله فم النبي وجعل أسنانه بيضاء نقيةً فيها انفراج دقيق.. ورمضان عبد المعز: تجاهل عيوب الناس عبادة

مجمع البحوث يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

داعية: ابعد ناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية





استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز هذه الفتاوى.





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن من كمالِ خِلقة سيدِنا رسول الله ﷺ أن جمَّل الله تعالىٰ فمَهُ وأسنانَهُ ﷺ فجعلها بيضاءَ نقيةً، لها بريقٌ مع تحديد فيها، وأضفىٰ عليها جمالًا انفراجٌ دقيقٌ بينها، فإذا تكلم رُئِيَ كأنَّ النورَ يخرج من فمه ﷺ؛ فعَن سيدِنا ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ» أخرجه الترمذي في الشمائل.(دَوَامُ تبسُّمِهِ وبِشْره وبشاشةِ وجهِهِ ﷺ).





وأوضح عبر فيسبوك: كان سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ يستقبلُ الناسَ بوجهٍ طليقٍ، وصَدْرٍ رحْبٍ، حتى لَيُخَيَّلُ إلىٰ كلِّ صحابيٍّ أَنَّهُ أقربُ الناسِ إليه، وأنه أحبُّ الناسِ إلىٰ قلبه، فقد وسِع بِبِشره الناسَ جميعًا؛ فقد قَالَ سيدُنا الْحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ» أخرجه الترمذي في الشمائل.





وعَنْ سيدِنا جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما قَالَ: «مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ» متفق عليه. وعَنْ سيدِنا عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» أخرجه الترمذي.





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ردا على من يشككون في تقويم المولد النبوي، إن المشككين لاينتهون، يريدون أن نشك في الشمس والقمر وفي الهواء، ولا يسعون وراء المعلومة بتعمق.





وأضاف جمعة، خلال لقاء تلفزيوني، أنه عندما حدث اختلاف في التوقيت أن النبي ولد يوم الاثنين روى مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ.





وأوضح: النبي كان يحتفل بمولده كل كل اثنين من كل اسبوع ، مشيرا إلى أن القضية أن التقويم بالحساب والتقاويم قديما إما تكون مربوطة بالشمس او بالقمر، دورة القمر الذي يدور حول الأرض أو الأرض التي تدور حول الشمس.





وأكمل: الأرض وقمرها يدورون حول الشمس وتتم هذه الدورة وتقطع دائرة كاملة أو دروة كاملة وليست 356 يوما ولا 360 بل 360 يوما وربع ،كل 4 سنوات يكون في يوم زيادة.





وتلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول " ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما الطريقة الصحيحه في ذلك.





قال مجمع البحوث عبر الفيسبوك : إنه لا يصح إيمان العبد حتى تتفوق محبة النبي في قلبه على كل ما يملك من حطام الدنيا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» صحيح البخاري (1/ 12) .، ومحبة النبي تكون باتباع سنته {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [آل عمران: 31]





وأضاف: الذي تعلمناه من سنته أنه كان يكثر من الأعمال الصالحة في مواطن النعمة فكان يصوم يوم الاثنين وفاء لربه على نعمة خلقه ففي الصحيح : أنه سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ". صحيح مسلم.





وكان يصوم يوم عاشوراء وفاء لله على نعمة نجاة موسى عليه السلام والمؤمنين معه من بطش فرعون وجنده ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ، لما قدم المدينة، وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال «أنا أولى بموسى منهم» فصامه وأمر بصيامه صحيح البخاري.





فعلينا أن نحتفي ونحتفل بمولد النبي ﷺ بأفعال الخير كالصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى والتوسعة على الأهل ونحو ذلك.





قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن التغافل عن عيوب الناس، من اهم العبادات التى هجرها الناس.





وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "كلنا ماسكين بعض وقاعدين مركزين لكل واحد يخطأ منسبوش فى حالة، لازم كل واحد يخليه فى نفسه وملهوش دعوة بعيوب غيرك".





قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن ابعد ناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية.





واضاف: "ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب الرقيقة التى بها رحمة، وتسعى لقضاء حوائج الناس، اقتداء بسنة النبى محمد عليه الصلاة والسلام".



