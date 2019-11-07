بيان عاجل من أمريكا عن اجتماع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيانٍ اليوم، الخميس، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة.





وأضافت الوزارة، "وفود مصر وإثيوبيا والسودان اجتمعت بوزير الخزانة "منوتشين" ورئيس البنك الدولي مالباس في واشنطن".





وتابعت "مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على أن وزراء المياه لتلك الدول سيعقدون أربعة اجتماعات تقنية ويعملون على استكمال الاتفاق في 15 يناير 2020".





وأشارت الوزارة إلى أن الوفود الثلاثة ستجتمع مجددًا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 9 ديسمبر المقبل ويوم 13 يناير المقبل.





ومنذ قليل، أصدر وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بيانًا مشتركًا أكدوا الموافقة على دعم البنك الدولي والولايات المتحدة وحضورهما الاجتماعات بصفة مراقب بشأن أزمة سد النهضة.





وقال البيان: "نؤكد الالتزام المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".





وأضاف: "اتفقنا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015".



