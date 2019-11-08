برلمانى: السيول أهلكت المحاصيل ووزارة الزراعة أغمضت أعينها عن الفلاح

انتقد النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، دور وزارة الزراعة فى مساعدة الفلاحين إثر أزمة السيول الأخيرة التى ضربت عددا من المحافظات قائلا:" وزير الزراعة والمسئولين أغمضوا أعينهم عن الفلاح بعد ما السيول أغرقت العديد من المحاصيل.



وأضاف محمد تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن الموازنة العامة للدولة بها مبلغ احتياطى قدره 100 مليون جنيه، لمواجهة أى أخطار تصيب المحاصيل الزراعية وتحدث ضررا للفلاحين مثل الجراد، السيول، صدأ القمح، والعديد من الأمراض التى تصيب باقى الزراعات.



وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السيول ألحقت الضرر بمحاصيل البطاطس والخرشوف، والفواكه بصورة كبيرة للغاية، وبالرغم من مطالبة وزارة الزراعة من صرف تعويضات للفلاحين من مبلغ الـ 100 مليون الموضوعة لهذا السبب،إلا أنها رفضت.