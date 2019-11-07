تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

انتهت مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت نتائجها إثارة كبيرة للغاية، على مدار اليومين، الثلاثاء والأربعاء.



وشهدت الجولة تعادل برشلونة سلبيًا أمام أضعف فرق مجموعته وهو سلافيا براج التشيكي على ملعب كامب نو، بينما تعادل تشيلسي أمام أياكس بأربعة أهداف لكل منهما، في أكثر المباريات إثارة.



واستطاع ليفربول خطف فوز صعب، من فم جينك البلجيكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، وقلب بوروسيا دورتموند تأخره أمام إنتر ميلان لفوز درامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وخرج بايرن ميونيخ من كبوته وفاز على أولمبياكوس بهدفين دون رد، وحقق يوفنتوس فوزًا صعبًا خارج أرضه بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.



وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل خارج أتالانتا، بهدف لكل منهما، في مباراة شهدت إصابة إديرسون وطرد كلاوديو برافو، ليضطر بيب جوارديولا أن يدفع بظهيره الأيمن ووكر في حراسة المرمى.



ويستعرض صدى البلد ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة:.



1- ايرلينج هالاند مهاجم فريق سالزبورج النمساوي، برصيد 7 أهداف.



2- ميروسلاف أورسيتش، مهاجم دينامو زغرب، بنفس الرصيد من الأهداف.



3- روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.



4- بلال العمراني، لاعب فريق كلوج الروماني برصيد 5 أهداف.



وهناك 5 لاعبين أيضًا في رصيدهم 5 أهداف وهم: أليكسندر سودير لوند، لاعب فريق روسنبورج النرويجي، ورحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، و هيونج مين سون لاعب فريق توتنهام، برونو بيتكوفيتش، لاعب فريق دينامو زغرب، و اندريس كونراد سين لاعب فريق روسينبورج النرويجي.