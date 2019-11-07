الباركود.. الرسالة الأولى لحملة عمرتك من هنا للسياحة

أطلقت غرفة شركات السياحة مؤخرا حملتها للتوعية والتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة، تحمل الحملة شعار " عمرتك من هنا " حيث يتم تنظيم جميع رحلات العمرة من خلال البوابة المنتظر إطلاقها خلال أيام .



وجاءت أولى رسائل حملة " بوابة العمرة المصرية – عمرتك من هنا " التى تستهدف توعية المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، بأن المنصة الإلكترونية لبوابة العمرة هى الجهة الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة.



وتتضمن الحملة فيديوهات قصيرة تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركود الذى يضمن صحة إجراءات السفر الى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.



وتقدم الحملة عبر رسائلها مجموعة من النصائح أهمها حصول المعتمر على رمز "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، يتيح " الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل ايه مشاكل تواجهه.



وتؤكد الحملة أن المواطن يمكنه متابعة تفاصيل رحلته عبر البوابة وحصوله على رمز " الباركود " يتيح له السفر عبر المطارات والمنافذ البرية .. ويأتي إطلاق الحملة في ضوء تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة توعية المواطنين بالبوابة الجديدة و توجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لضمـــان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين علــى نحــــو يكفــــل حمـــايـــــة حقـــوقهـــم بالداخل والخارج ومباردة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر بتنظيم الحملة ضمانا لنجاح الموسم وحقوق المواطنين ومصالح الشركات الجادة



