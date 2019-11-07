Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

بث مباشر .. احتجاجات للأكراد فى المجر على زيارة أردوغان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:28 م
حتجاجات للأكراد فى
حتجاجات للأكراد فى المجر على زيارة أردوغان
Advertisements
شيرين عادل
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لكم بثا مباشرأ عن احتجاجات للأكراد فى المجر على زيارة أردوغان .

يذكر أن الأوساط الإعلامية والسياسية تعيش داخل قطر حالة من الفوضى والارتباك منذ يوم الاثنين الماضي إثر المقال الذي نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية والتي عايرت فيه الدوحة بمساعدتها لتخطي أزمتها مع الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. احتجاج المتظاهرون بالصين أمام القنصلية الأمريكية

بث مباشر.. مؤتمر المتحدث باسم الحكومة السودانية

بث مباشر.. احتجاجات خارج القصر الرئاسى فى إندونيسيا

تركيا تهين تميم.. وقطر تقدم كبش الفداء لاسترضاء أردوغان

ترشيحاتنا

خروج جثمان الفنان هيثم أحمد زكي لمثواه الأخير.. فيديو

شاهد.. دينا الشربيني تنفعل على الصحفيين في جنازة هيثم أحمد زكي

وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. توقفت أعضاؤه عن العمل.. صور

حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمواجهتي كينيا وجزر القمر بعد ليبيريا

نفسي أشوف أبويا دقيقة واحدة.. تصريح هيثم أحمد زكي يثير الجدل بعد وفاته

شاهد.. حزن دلال عبدالعزيز في جنازة هيثم أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المكملات خطر على الكبد والكلى

هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى