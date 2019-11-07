بث مباشر .. احتجاجات للأكراد فى المجر على زيارة أردوغان

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لكم بثا مباشرأ عن احتجاجات للأكراد فى المجر على زيارة أردوغان .



يذكر أن الأوساط الإعلامية والسياسية تعيش داخل قطر حالة من الفوضى والارتباك منذ يوم الاثنين الماضي إثر المقال الذي نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية والتي عايرت فيه الدوحة بمساعدتها لتخطي أزمتها مع الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب.



