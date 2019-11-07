كاف يطالب الجماهير بمتابعة رمضان صبحي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الضوء على قائد منتخب مصر الأولمبي رمضان صبحي، وذلك قبل ساعات من إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما، والمقامة في مصر بالفترة ما بين ٨ لـ٢٢ نوفمبر الجاري.



ونشر الكاف تقرير عبر موقعه الرسمي، يطالب فيه الجماهير بمتابعة مجموعة من اللاعبين أثناء البطولة، والتى على رأسهم، رمضان صبحي جناح هيديرسفيلد الإنجليزي والمُعار للأهلي.



وأشار الكاف في تقريره إلى النجاحات التي حققها رمضان صبحي في مسيرته مع المنتخبات الوطنية، حيث إنه شارك مع المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٧ بالجابون، وكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.



وأوصى الكاف بمتابعة مجموعة أخرى من اللاعبين وهم:- علي ماليه (مالي) وإيريك أيوك (الكاميرون) وأوسو كوابينا (غانا) وكيليتشي نواكالي (نيجيريا) وكريستيان كواميه (كوت ديفوار) ولوثر سينج (جنوب أفريقيا) وباتسون داكا (زامبيا).