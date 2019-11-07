إسعاد يونس عن وفاة هيثم أحمد زكي: يارب تكون حاسس بحب الناس ليك

نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى توفى عن عمر ناهز الـ35 عاما، فجر اليوم الخميس.



ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها على موقع "انستجرام" صورة لـ هيثم أحمد زكى برفقة والده: وعلقت قائلة "يارب تكون مطمن وحاسس بكل مشاعر وحب الناس دى ليك ياهيثم".



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.



