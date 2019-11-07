توفيق عكاشة يكشف تفاصيل طلب شراء القذافي قنبلة ذرية .. فيديو

قال توفيق عكاشة، ان معمر القذافي كان يريد ان يشتري قنبلة ذرية، لافتًا إلى أنه حاول ان يتصل بالرئيس الصيني لشراء القنبلة الذرية



وتابع قائلًا "القذافي قال شراء العبد ولا تربيته، وحاول الاتصال بالصين لشراء القنبلة الذرية".



وأضاف توفيق عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن الرئيس الليبي معمر القذافي أرسل للرئيس الصيني خلال الفترة بين 1971 لـ 1975 لشراء قنبلة ذرية بأي مقابل يريده، مشيرًا إلى ان رد الرئيس الصيني كان "نحن لسنا تجار سلاح ونحن لسنا من الشعوب التي تعمل على تدمير البشرية"



وأوضح توفيق عكاشة، إن الرئيس الصيني رفض أن يبيع القنبلة الذرية للرئيس الليبي معمر القذافي، مؤكدًا إن موقف الرئيس الصيني حدوتة تعكس تمسك الصين بالقيم والمبادئ والأخلاق .

