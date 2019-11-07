Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة يكشف تفاصيل طلب شراء القذافي قنبلة ذرية .. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:19 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
Advertisements
قسم التوك شو
قال توفيق عكاشة، ان معمر القذافي كان يريد ان يشتري قنبلة ذرية، لافتًا إلى أنه حاول ان يتصل بالرئيس الصيني لشراء القنبلة الذرية

وتابع قائلًا "القذافي قال شراء العبد ولا تربيته، وحاول الاتصال بالصين لشراء القنبلة الذرية".

وأضاف توفيق عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن الرئيس الليبي معمر القذافي أرسل للرئيس الصيني خلال الفترة بين 1971 لـ 1975 لشراء قنبلة ذرية بأي مقابل يريده، مشيرًا إلى ان رد الرئيس الصيني كان "نحن لسنا تجار سلاح ونحن لسنا من الشعوب التي تعمل على تدمير البشرية"

وأوضح توفيق عكاشة، إن الرئيس الصيني رفض أن يبيع القنبلة الذرية للرئيس الليبي معمر القذافي، مؤكدًا إن موقف الرئيس الصيني حدوتة تعكس تمسك الصين بالقيم والمبادئ والأخلاق .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتهام القذافي بالتورط في اغتيال زعيم هذه الدولة

لأول مرة.. رسائل سرية تكشف المتورط في اغتيال القذافي تزامنا مع الذكرى الثامنة لاغتياله

ترشيحاتنا

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. رأي الشيخ الشعراوي

هل يبدأ الدولار رحلة الصعود بعد هبوطه أمام الجنيه؟

خروج جثمان الفنان هيثم أحمد زكي لمثواه الأخير.. فيديو

حسام البدري يكشف موقفه النهائي من عودة لاعبي بيراميدز إلى منتخب مصر.. فيديو

غيرة وكراهية.. صامويل إيتو يهاجم الأفارقة بسبب محمد صلاح وساديو ماني

عثر عليه مخنوقا .. تشريح جثة سائق تاكسي قُتل في المنيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور