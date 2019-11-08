موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام مالي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره مالي في افتتاح مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .



وستقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء وستذاع عبر قناة تايم سبورت " بث أرضي " بي إن سبورت.



ويأمل المنتخب الأولمبي المصري في بداية موفقة لمشواره في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة عندما يواجه نظيره المالي مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح النسخة الثالثة للبطولة التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020.



المواجهة التي يُديرها الدولي البوروندي جورج جاتوجاتو لن تكون سهلة لمنتخب مصر الذي يبحث عن حصد الغلة كاملة في الطريق لتصدر المجموعة والاقتراب من تحقيق حلم التأهل الأولمبي الثاني عشر في تاريخ "الفراعنة".

