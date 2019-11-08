كشف حساب| المركزي يطلق مسابقة ريادة الأعمال.. والاحتياطي يرتفع لـ45.25 مليار دولار

ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، علي مدار الأسبوع الجاري، كشف حساب للبنك المركزي، والتي تضمنت ابرز القرارات والتصريحات التي تعهد بها ونفذها البنك وقيادته، والتي كان من بينها، ما قام به "المركزي" من إطلاق أول مسابقة لدعم رواد الأعمال بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشراكة 15 شركة فرنسية عاملة بمصر، إذ تمنح المسابقة 7 شركات ناشئة جائزة بـ750 ألف جنيه.



طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ قدم مقترحا بإمكانية استغلال أكثر من 4 تريليونات جنيه هي جملة ودائع البنوك المصرية لدى " المركزي" في دعم المشروعات الابتكارية و الرائدة للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفير فرص العمل للشباب و المرأة وتمكين الفئات المهمشة.



" المركزي" وفقا لتصريحات "عامر" يتبني بشكل مباشر الأفكار الابتكارية والخلاقة والمشروعات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة، باعتبارها جزءا أساسيا من العمل المصرفي ويمكنها أن تغير مسار البنوك .



وحدد " عامر" موعدا لطرح بنك القاهرة الحكومي في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إذ من المخطط اتمام صفقة الطرح مطلع العام المقبل.



كما نجح " المركزي" في عهد " عامر" للتوصل لاتفاق لتأجيل الودائع العربية بالتعاون مع منطقة الخليج، مؤكدا أنه جري الاتفاق مسبق وبصورة دورية مع الأشقاء العرب علي ذلك الإجراء مسبقا.



وأعلن آخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي إلي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، بالإضافة لوصول إجمالي السيولة المحلية للبنوك بنهاية أغسطس الماضي إلى ما يقرب من 4 تريليونات جنيه مقابل 3.9 تريليون جنيه في يوليو السابق بفارق 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ3.87 تريليون جنيه في يونيو 2019 بفارق 170 مليار جنيه.



وارتفعت الودائع وفقا لتقرير " المركزي" لـ 4.03 تريليون جنيه، بعد أن كانت 4 تريليونات جنيه في يوليو السابق بفارق 30 مليار جنيه ومقارنة بـ4.01 تريليون جنيه في يونيو 2019 بزيادة بلغت 20 مليار جنيه.



من جانبها كشفت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي عن دراسة البنك إطلاق آلية جديدة تتيح للعملاء فتح محفظة الهاتف المحمول عبر الإنترنت، موضحة أن تلك الآلية تعد بديلًا عن نموذج اعرف عميلك، بما ييسر عملية التعامل مع الجهاز المصرفي ويصب في صالح تعزيز الشمول المالي.



وذكرت أن عدد عملاء المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرية ارتفع إلى 13.5 مليون محفظة، مشيرةً إلى استهداف البنك المركزي إطلاق الإصدار الثالث من قواعد تنظيم خدمات محافظ الهاتف المحمول لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية والمالية عبر المحافظ، بخلاف نجاح " المركزي" في إطلاق المرحلة الأولي من ميكنة المدفوعات الحكومية في مايو 2019 بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تم نشر 16 ألف نقطة بيع بالإضافة إلى 16 ألف رمز استجابة سريعة.



وأعلنت " هلال" عن وصول إجمالي عدد بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الصادرة من البنوك لـ 3.2 مليون بطاقة منذ يونيو 2016 حتى نهاية أكتوبر الماضي، من إجمالي 20 مليون بطاقة يسعى " المركزي" لطرحها في الـ 3 سنوات المقبلة، موضحة أن عدد حركات عبر بطاقات ميزة حاليا بلغت 1.5 مليون حركة بقيمة 3.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.



ويستهدف البنك وفقا لتصريحات " هلال" إصدار صندوق الابتكار بتمويل قدره مليار جنيه، لدعم جهات تمويل الابتكارات والمشروعات الإبداعية باعتباره اجراء محفز لأفكار الشباب المصري وتنفيذها على أرض مصر والحفاظ على الكفاءات الشبابية، بخلاف إنشاء صندوق للابتكارات بما يتوافق مع البيئة التشريعية وسلامة الجهاز المصرفي، لافتة إلى أن البنك المركزي سيستغل مقره بمنطقة وسط البلد لإطلاق ملتقى للتواصل مع أصحاب الابتكارات والإبداعات الشبابية.



ويسعى البنك المركزي حاليا لإطلاق مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا على مستوى المنطقة العربية والإفريقية بما يمثل حلقة الوصل بما يقوم به البنك المركزي وإستراتيجية مصر 2030 للانتقال نحو التكنولوجيا المالية.



وأعلن البنك المركزي عن وصول تكلفة تداول الكاش بالسوق المصرية تقدر بنحو 94 مليار جنيه، موضحا أن البنوك أتاحت 5 ملايين بطاقة مدفوعة مقدمًا مجانًا بداية من مايو الماضي، بالإضافة إلى إصدار 400 ألف بطاقة لذوي الهمم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



