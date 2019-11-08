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أخبار البلد

التدخل السريع يتعامل مع سيدة بلا مأوى وينقذها من الشارع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:09 م
التدخل السريع يتعامل
التدخل السريع يتعامل مع سيدة بلا مأوى لإنقاذها من الشارع
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كتب محمد عبد المنعم

اكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ان الفريق قد تعامل مع سيدة بلامأوى جاءت تستغيث بالفريق لإنقاذها من الشارع بعد ان تخلى عنها أهلها.

وكانت السيدة ع م ع قد حضرت الى مقر وزارة التضامن الاجتماعى لتقدم إستغاثة بعد أن إنفصلت عن زوجها وتخلي عنها أهلها وتركوها فى الشارع بلا مأوى منذ ثلاث سنوات.

وقد استمع أعضاء الفريق لإستغاثة السيدة والتي تبلغ من العمر٥٣ عام وهى من مواليد محافظة الجيزة وقام اعضاء الفريق بنقل السيدة الى احدى دور الرعاية الاجتماعية و تم إستقبالها بدار العلاقات الانسانية للرعاية حيث تتلقى كافة اوجه الرعاية التي تحتاج اليها .

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية .

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة
التدخل السريع يتعامل مع سيدة بلا مأوى وينقذها من الشارع
التدخل السريع يتعامل مع سيدة بلا مأوى وينقذها من الشارع
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