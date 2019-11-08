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رياضة

لاعب المنتخب الأولمبي المستبعد باكيًا: كان نفسي أشارك مع زملائي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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نور عادل
حرص طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب على مساندة لاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك قبل انطلاق مواجهة مالي في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وخلال حفل الافتتاح بكى طاهر محمد طاهر بسبب استبعاده من معسكر منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان يتمنى المشاركة مع باقي اللاعبين.


ويلتقى المنتخب المصري مع نظيره المالي بعد قليل على استاد القاهرة في افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

و أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي.

حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي

الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن

الهجوم: مصطفى محمد
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