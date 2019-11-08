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مرأة

استخدامات غير متوقعة لليمون .. تعرف عليها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:56 م
أستخدامات غير متوقعة
أستخدامات غير متوقعة لليمون
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رضوى حسام
يعتبر الليمون من المكونات الرئيسية الواجب تواجدها باستمرار في مطبخك، فقد اعتدنا على استخدامه في الطعام أو شربه عصيرا، إلا أن له إستخدامات اخرى لم يسمع البعض عنها من قبل.

ويمكنك استخدامه لعلاج بعض المشاكل التي قد تصادفنا يوميا ، نشر موقع " health line " عن استخدامات غير متوقعة لليمون على النحو التالي :-

- مزيل للعرق :-

إذا كنت في عجالة من أمرك و نسيت شراء مزيل عرق عليك بنصف ليمونة و تفركها تحت الإبطين للحماية من رائحة العرق السيئة .

- تنظيف الأظافر :-

يمكن إستخدام الليمون لتنظيف الأظافر بدلا من إستخدام مستحضرات التجميل و الحصول على أظافر نظيفة لامعة .

- التخلص من رائحة القمامة السيئة :- 

يمكنك استخدام قشور الليمون للتخلص من الروائح الكريهه للقمامة في المنزل و تحويلها إلى رائحة ليمون .

- لتنظيف الميكروويف :-

كل ربة منزل تسعى لتنظيف بيتها بأقل الإمكانيات لإعطاء أعلى مستوى من النظافة ، يمكن استخدام عصير الليمون لتنظيف الميكرويف بدلا من إستخدام المنظفات التي قد تتسبب في إتلافه. 
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