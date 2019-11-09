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رياضة

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:26 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل المشادة التي وقعت بين تامر عبد الحميد، وأيمن عبد العزيز وسيد حنفي، المدربين بقطاع الناشئين بالزمالك.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "المشادة وقعت بسبب اعتراض حنفي وعبد العزيز على إبداء تامر عبد الحميد رأي فني".

وتابع هاني حتحوت: "تواصلنا مع تامر عبد الحميد، ونفى ما تردد حول إقالتهم، وأكد أن ما حدث نرفزة ملعب"، مردفا: "حسب معلومتنا المشادة وصلت إلى شجار بالأيدي، حيث تدخل كابتن مدحت عبد الهادي لإنهاء المشكلة".
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