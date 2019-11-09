وزير الأوقاف: الخميس القادم أولى جلسات الحوار الوطني حول مؤهلات الحديث في الشأن العام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أولي جلسات الحوار الوطني التحضرية لمؤتمر الشأن العام الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، ستعقد يوم الخميس المقبل تحت عنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام".



وقال وزير الأوقاف، في بيان أمس الجمعة ، إن نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب سيشاركون في أولى جلسات الحوار الوطني والتى تستضيفها صحيفة الجمهورية.



وأضاف أن ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام ستعقد يوم السبت الموافق 23 نوفمبر بمنتدى "أخبار اليوم للسياسات" بما يضم من قامات فكرية ووطنية، وذلك قصد الوصول إلى وضع رؤية مشتركة وتصور وطني لجلسات المؤتمر.