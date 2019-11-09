بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

شاركت الفنانة والراقصة دينا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة أصدقائها.



وظهرت دينا فى الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت أسود بأكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة، خصوصا أنه لم يحمل أى نقوشات.



وأكملت دينا إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.