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مرأة

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
دينا
دينا
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة والراقصة دينا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة أصدقائها.

وظهرت دينا فى الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت أسود بأكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة، خصوصا أنه لم يحمل أى نقوشات.

وأكملت دينا إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم  مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.
بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها
بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها
بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها
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