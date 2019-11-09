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فن

تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
للعام الخامس علي التوالي، احتفلت الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية باستمرار نجاح مبادرة "الحق لمرضي السرطان في الإنجاب" وذلك بحضور سفراء المبادرة لهذا العام من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وهم مني عبدالغني وهيدي كرم والاعلاميات لمياء فهمي عبدالحميد ومني عراقي وريهام الديب وشاهيناز جاويش ورحمة خالد ولاما جبريل ونرمين شريف فضلا عن النائبة أنيسة حسونة والنجم أيمن منصور كابتن نادي الزمالك.

وألقي الدكتور مدحت عامر رئيس الجمعية المصرية للصحة الإنجابية في بداية الإحتفالية كلمة رحب فيها بالضيوف وأكد علي حرص الجمعية علي استمرار حشد كل الطاقات والجهود لإستمرار المبادرة في تقديم أفضل الظروف لإتاحة حياة أفضل لمرضي السرطان وأسرهم ودعم قدراتهم الإنجابية وتجنب الأثار السلبية للعلاج والعمل علي إتساع قاعدة الأطباء المدربين علي تطبيق بروتوكولات العلاج الحديثة.

وتعهد رئيس الجمعية المصرية للصحة الإنجابية باستمرار جهود الجمعية فى تفعيل مبادرتها الانسانية ( الحق لمرضى السرطان فى الانجاب )، مشيرا الى النتائج الايجابية التى تحققت منذ انطلاق المبادرة قبل 5 سنوات ومساهمتها فى اشعال جذوة الحماس لدى فريق العمل الطبى والبحثى لتحقيق المزيد من النجاحات فى علاج الحالات المصابة والاحتفاظ بقدرتها على الإنجاب بعد التعافى بعيدا عن الآثار السلبية للعلاج الكيماوى والإشعاعى على الخصوبة.

وجاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفالية لتكريم هؤلاء النجوم المؤثرين في المجتمع فى مجالات الفن والرياضة والاعلام باعتبارهم سفراء للمبادرة ومساهمين فى دعمها ونشر رسالتها، قائلا أنه لا سعادة تضاهى الشعور بانجاز الواجب المهنى بكفاءة ونجاح خاصة اذا ماكان هذا الانجاز له انعكاسات انسانية خالصة بمنح مريض بسمة امل وفرصا فى غد افضل يحياه دون الم ومعاناة وان يكون لديه القدرة الكاملة على تعويض ما فاته خلال فترة العلاج وتجنب آثاره السلبية ليغدو قادرا على الاستمتاع بإحساس الأمومة والأبوة مثل أي إنسان طبيعى.

كما أضاف أن المبادرة كانت ولا زالت تجربة خصبة منحت كل المشاركين فيها خبرات ومشاعر تتزايد يوما بعد يوم لتمثل لنا رصيدا ضاعف احساسنا بعظم المسئولية الاجتماعية تجاه شعبنا كما ضاعف تمسكنا واصرارنا على الاستمرار فى تحملها بحب وعزما على قهر كل التحديات التى تقف عائقا فى سبيل مانصبو اليه لاشاعة الامل وتعميم العطاء لكل مرضى السرطان حتى يحتفظوا بقدراتهم على الانجاب بعد التعافى من المرض.

بينما دعا عامر لتضافر الجهود لتوسيع دائرة انفاذ بروتوكول العلاج الخاص بهذا الشان والذى تعتمده المبادرة الرائدة منذ انطلاقها قبل 5 سنوات لمضاعفة النتائج الايجابية التى تحققت لتشمل جميع المرضى فى مصر والوطن العربى وافريقيا مؤكدا ان العمل بهذا البروتوكول يقتضى تتبع اجراءات وخطوات تشخيصية وعلاجية يتحتم فيها تعاون فريق عمل من تخصصات طبية مختلفة لتحقيق الهدف الذى بات سهلا ميسورا لصناعة الانسجام الاجتماعى والانسانى الذى يوفر افضل الظروف للبناء والانتاج والرفاهية.

معربا عن استعداد القائمين على المبادرة تقديم الخبرة والتدريب والدعم العلمى اللازم لكل من يطلبه فى هذا الشأن ليشاركونا الفخر بانجاز طبى انسانى تحقق على ارض الواقع بعدما كان مجرد حلم وامنيه مؤكدا ان الحرص على استمرار انعقاد مؤتمر الخصوبة والعقم كل عام بمشاركة علماء من مختلف بلدان العالم يهدف فى الاساس لتبادل الخبرات لدعم القدرات العلمية والتطبيقية للأطباء المصريين والعرب والأفارقة من خلال اطلاعهم على احدث الابحاث والتقنيات المستخدمة فى مجال الخصوبة والعقم وإشراكهم فى ورش عمل تدريبية لثقل مهاراتهم ليمكنهم تقديم خدماتهم بكفاءة للمواطنين وفق المعايير العالمية.

وفى كلمته خلال الاحتفالية أكد الدكتور احمد حسن عبد العزيز منسق الحملة الرئاسية لصحة المرأة بجامعة عين شمس واستشارى علاج الأورام بمستشفى وليفرهامبتون الملكى ببريطانيا أن العمل بروح الفريق وفق بروتوكول منهجى وعلمى واضح هو السمة المميزة لاى نجاح يمكن تحقيقه ولان ذلك هو ما تبعته مبادرة الحق لمرضى السرطان فى الانجاب فقد احرزت نجاحا تتحدث عنه الأوساط العلمية فى معاقل الطب والاستشفاء فى العالم وبات نموذجا يحتذى

بينما أكد ان القدرة الإنجابية لمرضي السرطان تتأثر سلبا بالمرض ذاته خاصة إذا كان الورم في الأعضاء التناسلية أو في المخ فضلا عن الحالة النفسية للحالة التي تعكر صفو الحياة الزوجية والآثار السلبية للعلاج الكيماوي أو إلاشعاعي أو الجراحي المسبب لضمور الأجهزة التناسلية، وخلل الهرمونات الضرورية لإحداث الحمل. مؤكدا ضرورة اتباع الاحتياطات الطبية اللازمة للاحتفاظ بقدر الامكان بالقدرات الانجابية فى مرحلة ماقبل العلاج للاستعانة بها بعد التعافى مشيرا الى ماوفرته الحلول العلمية والتطبيقات التقنية الحديثة التى ساهمت بنجاح فى تحقيق ذلك اذا ما صحت اجراءات كل من التشخيص والعلاج المبكر للسرطان فضلا عن كفاءة هذه التطبيقات فى وضع حلول لمشكلات ناجمة عن الاوضاع الاجتماعية مثل تاخر سن الزواج وهو من اسباب ضعف القدرة الانجابية ايضا.

وأعرب النجوم سفراء المبادرة في كلماتهم بالحفل عن افتخارهم بالمساهمة في هذه المبادرة الإنسانية الشعبية واعتزازهم بالنتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة جماهيريا خلال السنوات الثلاث الماضية وأكدوا حرصهم علي الاستمرار في دعم المبادرة إعلاميا باستثمار شهرتهم وحب الجماهير لهم ليصبح معلوما لدي الجميع أن الأمل شمس تشرق بالعمل المخلص المدعم بالعلم والتدريب.

بينما أعربت الفنانة مني عبدالغني عن شعورها بالسعادة والفخر بتكريمها مؤكدة ان حرصها على المساهمة فى دعم و نشر المبادرة ياتى متوافقا مع شعورها بالواجب تجاه الجماهير التى منحتها الكثير من العطاء طوال مسيرتها الفنية ولقناعتها بأهمية انتشار هذه المبادرة الإنسانية لتحقيق النفع لاكبر عدد ممكن.
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
تكريم هيدي كرم ومنى عبد الغني ومنى عراقي بمبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب.. صور
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