إيران تعلن تشغيل أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي في منشأة فوردو

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن المنظمة بدأت بتشغيل 1044 جهاز طرد مركزي في منشأة فوردو ضمن الخطوة الرابعة من خفض التزامات طهران النووية.



وأشار كمالوندي إلى أنه تم نقل طنين من غاز uf6 من مفاعل نطنز النووي إلى محطة فوردو، مضيفا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيأخذون غدا عينات من اليورانيوم المخصب في مفاعل فوردو.



وجدد كمالوندي التأكيد أن الخطة التي قدمها الجانب الأوروبي بشأن الاتفاق النووي لم تطبق على أرض الواقع.



ويوم الأربعاء أعلنت إيران رسميا بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.



من جهتها، أكدت الوكالة الدولية في تقرير نشرته الخميس، أن إيران نقلت أسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم إلى فوردو، وقامت بتوصيلها بأجهزة الطرد المركزي، ما يعتبر انتهاكا لشروط الاتفاق حول برنامج طهران النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015.