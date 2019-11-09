الكشف المجاني على 1919 مواطنا بقافلة طبية بقرية طحا المرج بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 1919 حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم.



وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.



وأوضح محافظ الشرقية أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.



من جانبه، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1919 حالة شمل 110 حالات جراحة، 368 طفلا، 175 أمراض قلب، 312 باطنة، 128 نساء، 323 حالة أنف وأذن، 276 حالة جلدية، 143 حالة أسنان، 84 حالة تنظيم أسرة بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لنحو 165 مواطنا، كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لنحو 174 حالة مقسمة إلى تحليل 81 عينة طفيليات و93 عينة دم كما تم عمل 19 حالة رسم قلب، وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تليفزيونية، كما تم تحويل 16 حالة لمستشفى ديرب نجم المركزي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.