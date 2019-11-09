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منوعات

للحد من القلق.. إنستجرام يزيل أهم مميزاته

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:23 م
انستجرام
انستجرام
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نهى حمدي
يتجه تطبيق "إنستجرام"، لإخفاء زر الإعجاب لدى عدد من المستخدمين الأسبوع المقبل، وتستهدف الشركة من تلك الخطوة دراسة تأثير إخفاء زر الإعجاب على المستخدمين والمنصة.

صرح بذلك "آدم موسري"، الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستجرام، أثناء مؤتمر "WIRED25"، الذي يستمر يومين بشأن مستقبل التكنولوجيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأشار "موسري"، إلى أن الخطوة الأخيرة في سعي الشركة لتصبح "أكثر الأماكن أمانًا على الإنترنت"، كما أوضح "موسري"، أن عددًا محدودًا من الحسابات يمكن أن يتوقع مسح حساباته المشابهة من الرأي العام، ومع ذلك سيظل المستخدمون قادرين على عرض مشاركة الحساب الخاص به، وسيتم ذلك أولًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تمتد إلى باقي البلدان.

والفكرة هي تقليل الضغط على Instagram، وجعلها أقل منافسة، وإعطاء الناس مساحة أكبر للتركيز على التواصل مع الأشخاص الذين يحبونهم والأشياء التي تلهمهم، مضيفًا "علينا أن نرى كيف يؤثر ذلك على شعور الناس تجاه المنصة، وكيف يؤثر على كيفية استخدام الناس للمنصة".

من الناحية المثالية، يأمل "سومري" أن يقلل من القلق ويقلل من المقارنة الاجتماعية، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر ليس فقط على الشباب، ولكن على المستخدمين بشكل عام، للتفاعل مع حساباتهم بناءً على حصد الإعجابات فقط.

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