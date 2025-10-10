حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية

ثمن الدكتور محمد شيحة أمين حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، قرار وقف الحرب بقطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المضنية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أمين حماة الوطن بالإسماعيلية أهمية القرار، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة البحر الأحمر وقناة السويس تعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، والتوترات السياسية في هذه المنطقة تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة والشحن، لذلك فإن وقف الحرب في غزة سيسهم بشكل كبير في استقرار حركة السفن، مما يعزز التجارة العالمية”.

واختتم أمين حماة الوطن بالإسماعيلية، أن استقرار منطقة الشرق الأوسط سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي؛ ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق مستهدفات النمو من خلال تعزيز حركة التجارة العالمية، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.