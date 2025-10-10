قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بغزة إنجاز يؤكد مكانة القاهرة الإقليمية

عصام هلال،وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
عصام هلال،وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن النجاح الكبير الذي حققته الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل إنجازًا وطنيًا ودبلوماسيًا يعكس المكانة المحورية التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها التاريخية على إدارة الملفات الشائكة في المنطقة بحكمة واقتدار حفاظًا على الأمن والاستقرار.


وأوضح «هلال» أن الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عكست موقفًا ثابتًا تجاه دعم السلام وحماية الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء ثمرة تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، في إطار دور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار في الشرق الأوسط.


وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن نجاح الوساطة المصرية في إنهاء الحرب سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستكون له انعكاسات إيجابية على الداخل المصري من خلال تنشيط حركة التجارة عبر قناة السويس، ودعم السياحة، وتحسين المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل الدعامة الرئيسية للأمن والسلام في المنطقة.


وفي سياق متصل، أشاد «هلال» بما تضمنته تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحّب فيها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس تعكس التزام مصر الدائم بالسلام ودعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وتجسد رؤية القيادة المصرية في إعلاء قيم الإنسانية وحق الشعوب في العيش بأمن واستقرار.


وأضاف النائب أن الموقف المصري خلال الأزمة جاء منطلقًا من ثوابت راسخة تقوم على ضرورة وقف نزيف الدم وحماية المدنيين، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتقديم الدعم الإنساني العاجل، مشيرًا إلى أن مصر كانت في قلب الحدث منذ اللحظة الأولى، وتحركت بدبلوماسيتها الرصينة وعلاقاتها المتوازنة مع الجميع من أجل إنقاذ الأرواح وتهيئة الأجواء للحوار.


واختتم «هلال» تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الرئيس السيسي أعادت لمصر مكانتها المستحقة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن الوساطة المصرية لم تكن فقط خطوة لإنهاء الحرب، بل تأكيدًا على أن مصر ستظل دائمًا بوابة السلام في المنطقة.

عصام هلال حزب مستقبل وطن اللجنة التشريعية مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ياس سوروب

وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يطلق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات والهيئة العربية للتصنيع

أسيوط..انطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب

حريق

حريق يلتهم مخزن منتجات ورقية بالقناطر الخيرية

حريق

إصابة 3 أشخاص.. آثار اندلاع حريق شب داخل عقار سكني بشبرا الخيمة.. صور

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد