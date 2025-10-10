برلماني: نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بغزة إنجاز يؤكد مكانة القاهرة الإقليمية

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن النجاح الكبير الذي حققته الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل إنجازًا وطنيًا ودبلوماسيًا يعكس المكانة المحورية التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها التاريخية على إدارة الملفات الشائكة في المنطقة بحكمة واقتدار حفاظًا على الأمن والاستقرار.



وأوضح «هلال» أن الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عكست موقفًا ثابتًا تجاه دعم السلام وحماية الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء ثمرة تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، في إطار دور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار في الشرق الأوسط.



وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن نجاح الوساطة المصرية في إنهاء الحرب سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستكون له انعكاسات إيجابية على الداخل المصري من خلال تنشيط حركة التجارة عبر قناة السويس، ودعم السياحة، وتحسين المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل الدعامة الرئيسية للأمن والسلام في المنطقة.



وفي سياق متصل، أشاد «هلال» بما تضمنته تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحّب فيها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس تعكس التزام مصر الدائم بالسلام ودعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وتجسد رؤية القيادة المصرية في إعلاء قيم الإنسانية وحق الشعوب في العيش بأمن واستقرار.



وأضاف النائب أن الموقف المصري خلال الأزمة جاء منطلقًا من ثوابت راسخة تقوم على ضرورة وقف نزيف الدم وحماية المدنيين، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتقديم الدعم الإنساني العاجل، مشيرًا إلى أن مصر كانت في قلب الحدث منذ اللحظة الأولى، وتحركت بدبلوماسيتها الرصينة وعلاقاتها المتوازنة مع الجميع من أجل إنقاذ الأرواح وتهيئة الأجواء للحوار.



واختتم «هلال» تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الرئيس السيسي أعادت لمصر مكانتها المستحقة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن الوساطة المصرية لم تكن فقط خطوة لإنهاء الحرب، بل تأكيدًا على أن مصر ستظل دائمًا بوابة السلام في المنطقة.